'Brussel is ook van ons': N-VA stelt Brusselse lijsttrekkers voor

In Anderlecht stelde N-VA twee kopstukken voor met lijsttrekker Gilles Verstraeten, voorzitter van Jong N-VA, en Anderlechts gemeenteraadslid Nadine Van Lysebetten op de tweede plaats. De 28-jarige Verstraeten is de jongste lijsttrekker, maar staat voor een grote uitdaging. 'Het is nodig dat er eens een frisse wind waait door Anderlecht, want de laatste jaren gaat het er alleen maar op achteruit. Alle bewoners van de Peterboswijk bevestigen ons dat er immense veiligheidsproblemen zijn, de mensen 's avonds niet meer op straat durven komen en drugsbendes het sociale leven hebben overgenomen', stelt Verstraeten.

In de stad Brussel zal gemeenteraadslid en fractieleider in het Brussels Parlement Johan Van den Driessche op zijn elan verder gaan, terwijl de Brusselse N-VA-parlementsleden Liesbet Dhaene en Cieltje Van Achter in respectievelijk Oudergem en Schaarbeek de lijst trekken en opboksen tegen de Franstalige meerderheden.

Om de verandering door te voeren in Sint-Jans-Molenbeek rekent de N-VA op Laurent Mutambayi, adviseur parlementaire relaties en adjunct-woordvoerder van Theo Francken. 'Op zich is het geen verrassing, want ik ben al jaren actief in Molenbeek en ik ben al jaren lid van de partij', zegt Mutambayi. 'In Molenbeek blijft de uitdaging groot, maar het is de veiligheid die echt belangrijk is. Iedereen moet er zich thuis voelen.'

Het elfkoppige team wordt vervolledigd door Philip Surmont (Evere), Vlaams parlementslid Karl Vanlouwe (Ganshoren), Aster Van De Velde (Koekelberg), Sara Van Rampelberg (Jette), Margareta De Belder (Ukkel) en Thomas Villa (Sint-Agatha-Berchem).

Over ambities wilde staatssecretaris Francken het nog niet hebben, maar het is duidelijk dat N-VA ook in Brussel voet aan de grond wil zetten. De grote punten die tijdens de voorstelling al naar voren kwamen waren veiligheid, het kanaalplan en migratie. 'We zullen de vinger aan de pols houden', verzekerde Francken. 'Op federaal niveau zit de veiligheidsportefeuille gelukkig al bij de N-VA.'