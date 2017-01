'Brussel is de beste locatie voor een winkel'

Lees ook het artikel: 'Leegstand regeert het land: baanwinkels blijven de bloedzuigers van onze steden'

Volgens een meerderheid van de ketenwinkels, zo blijkt uit de CBRE-enquête, gaven klanten vorig jaar aanzienlijk minder uit dan in 2015: maar 32 procent van de winkeliers gewaagt van een omzetstijging. Eind 2015 gaf 69 procent nog aan dat hun klanten meer geld hadden uitgegeven dan het jaar voordien. Als belangrijkste oorzaak voor die trendbreuk noemt CBRE de aanslagen in Brussel en het toegenomen aandeel van e-commerce.

Naar jaarlijkse gewoonte vroeg de vastgoedmakelaar ook wat volgens retailers de beste locatie voor een winkel is. Enigszins verrassend prijkt Brussel op de eerste plaats. Ondanks de aanslagen en de controverse rond de voetgangerszone in het centrum van de stad, gaf 23 procent van de retailers aan dat hun Brusselse filiaal in 2016 de mooiste resultaten boekte. De hoofdstad wipt zo over Antwerpen, de nummer 1 van 2015, die dit keer tevreden moet zijn met de tweede plaats. De top 3 wordt vervolledigd door Wijnegem Shopping Center, de 'best presterende shoppinglocatie' volgens 5 procent van de retailers.

CBRE vroeg de winkelketens ook om de verschillende steden en locaties te beoordelen op basis van hun marketing en (shopvriendelijke) beleid. In die ranking wint Antwerpen (48%), met een straatlengte voorsprong op Brussel (15%) en Gent (7%). Een eervolle vermelding is er voor Mechelen, een kleinere stad die geprezen wordt vanwege haar pogingen het centrum zo aangenaam en shopvriendelijk mogelijk te maken, 'zonder aan toegankelijkheid en parkeerruimte in te boeten'.