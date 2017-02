Brussel gaat boetes uitdelen voor geluidsoverlast vliegtuigen: 'Belangenconflict is aanfluiting van rechtsstaat'

Daarin kondigen Brussels minister-president Rudi Vervoort en Milieuminister Céline Fremault aan dat het einde van de tolerantie voor de Brusselse geluidsnormen, vastgelegd door een besluit van 1999 en bevestigd door de hoogste gerechtelijke instanties, deze avond vanaf middernacht van kracht wordt.

De Brusselse regering beroept zich op twee juridische adviezen die stellen dat het tweede belangenconflict in tegenspraak is met de rechtspraak aangezien de wet van 9 augustus 1980 over de institutionele hervorming in artikel 32§2 alinea 2 stelt dat deze procedure slechts éénmaal kan worden toegepast op dezelfde beslissing of ontwerp van beslissing. Het komt overigens krachtens de procedures betreffende belangenconflicten aan de eerste minister toe om de agenda van het Overlegcomité vast te leggen. Destijds werden in het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde een aantal belangenconflicten ingeroepen door onder meer de Brusselse, Waalse , Franse en Duitstalige gemeenschapsregering en de Franse gemeenschapscommissie.

Minister-president Vervoort en minister Fremault vragen daarom formeel aan de federale premier om de rechtstaat na te leven en het belangenconflict niet te agenderen op het Overlegcomité.

Premier Charles Michel moet ook zijn minister van Mobiliteit, François Bellot, opdragen om op korte termijn rechtvaardige, transparante vliegroutes voor te stellen, die de internationale geluidsstandaarden respecteren - meer bepaald door de minst bevolkte gebieden te overvliegen - evenals de veiligheidsstandaarden.

De Brusselse regering dringt bij de federale regering aan op een concreet voorstel, in het belang van de Brusselaars, de inwoners van de Noordrand en Waals-Brabant, en de ontwikkeling van de luchthaven. Ze wijst er ook op dat het enige concrete voorstel van de Brussels regering komt, maar dat dit meteen door de Vlaamse regering verworpen werd. Die Vlaamse regering weigert momenteel elke toegeving terwijl zij de meeste opbrengsten van de luchthavenactiviteiten ontvangt, luidt het.