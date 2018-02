Brussel dreigt met rechtzaak als vliegroutes niet direct aangepast worden

Céline Fremault stuurt federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) de resultaten van een studie van de Brusselse universiteit ULB die ze heeft besteld. De studie bevat concrete aanpassingen aan de huidige vliegroutes om de geluidshinder voor de Brusselaars inperken.

Een van de voorstellen is een verschuiving van de vluchten overdag over de Kanaalroute boven Brussel naar de Ringroute. Dat betekent meer overlast boven Vlaanderen, aldus De Tijd. Fremault eist dat Bellot de aanpassingen die de ULB voorstelt direct invoert. Doet hij dat niet, dan eist Brussel bij de rechtbank een dwangsom van 100.000 euro per week.

De Tijd wijst er verder onder meer op dat Fremault vorig jaar deels haar slag thuishaalde bij de rechter in haar strijd voor een aanpassing van de vliegroutes en een verlengd nachtregime met strengere geluidsnormen.

De rechter gaf Bellot één jaar de tijd om een onafhankelijke studie te laten uitvoeren naar de impact van het vlieglawaai en eiste nog voor eind 2017 kortetermijnoplossingen.