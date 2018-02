'Brugge krijgt door één zin van Renaat Landuyt een burgemeestersverkiezing'

All-in. Alles of niets. De dood of de gladiolen. Renaat Landuyt (SP.A) hangt zijn toekomst vast aan één cijfer: 12.500 voorkeurstemmen. Anders gaat hij genieten van 'het leven na het werken', zeg maar: zijn pensioen. Dat zei de Brugse burgemeester in een dubbelinterview aan de zijde van zijn partijvoorzitter John Crombez.

