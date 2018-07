Bromance: waarom hebben mannen het zo moeilijk met innige vriendschap?

Mannen, opgelet. Mochten jullie nog op zoek zijn naar een activiteit voor het tweede weekend van september, dan kunnen jullie terecht in Sint-Joris-Weert, waar het MannenFestival wordt gehouden. Er staan allerlei workshops op het programma: van 'Man, Durf Kwetsbaar te Zijn' tot een 'Druïdisch mannenvuurritueel'. Volgens de organisatoren geeft dit festival je 'vele kansen om te ervaren hoe heerlijk en waardevol het is om samen te komen, om te luisteren naar wat er leeft bij andere mannen, te spreken vanuit het hart en mekaar te ondersteunen. Een unieke kans om je drie dagen lang verbonden te voelen, om dan geïnspireerd en gevoed weer naar huis te keren.' Dat klinkt niet onaardig, maar waarom moet je daarvoor begot naar Sint-Joris-Weert? Is de plaatselijke kroeg geen betere plek om innige vriendschappen te smeden?

