Broederlijk Delen zamelt ruim 3 miljoen in tijdens vastencampagne

Wereldwijd lijden 815 miljoen mensen honger. Dat is één op negen. De meerderheid van hen zijn boeren in ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd wordt er voldoende voedsel geproduceerd om de hele wereldbevolking bijna twee keer te voeden.

Zo is in Oeganda, ondanks het landbouwpotentieel van 'de graanschuur van Oost-Afrika', één op de vier mensen ondervoed. Vaak gaat het om boeren, die net genoeg produceren om hun eigen gezin te voeden. Geld om extra eten te kopen is er niet, waardoor ze heel eenzijdige maaltijden eten. 'En, zoals op wereldvlak, trekt de Oegandese overheid de kaart van een op export gerichte landbouw in plaats van de eigen voedselzekerheid prioriteit te geven. Nochtans kan men honger en ondervoeding terugdringen door in te zetten op kleinschalige landbouw en de ondersteuning van lokale markten, in Oeganda en in de hele wereld', zegt Katelijne Suetens, beleidsmedewerker recht op voedsel bij Broederlijk Delen.

De vastencampagne bracht dit jaar volgens de prognose ruim drie miljoen euro op. Met dat geld ondersteunt Broederlijk Delen samen met lokale partnerorganisaties meer dan 200.000 kleinschalige landbouwfamilies zodat ze hun gezin kunnen voeden met voldoende, gevarieerd én gezond eten. Ze doen dat door de lokale boeren betere landbouwtechnieken aan te leren, hen op een duurzamere manier verschillende gewassen te laten kweken, spaargroepen te promoten en uitwisseling van kennis te organiseren.

Honger de wereld uit helpen is echter vooral een politieke keuze. Broederlijk Delen vraagt Vlaamse, Belgische en Europese politici dan ook op om wereldwijd werk te maken van een voedsel- en landbouwbeleid dat goed is voor natuur en klimaat, dat wereldwijd een eerlijk loon garandeert voor landbouwers, dat investeert in boeren die produceren voor de lokale markt en dat de productie van gezond, gevarieerd en betaalbaar voedsel aanmoedigt voor iedereen. Op watishonger.be kan wie wil een petitie ondertekenen, of meer informatie krijgen over het voedselsysteem.