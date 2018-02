Britse overheid verliest voor derde keer rechtszaak rond luchtvervuiling

De Britse regering moet voor de derde keer in amper drie jaar tijd de duimen leggen in een rechtszaak over de gevaarlijke luchtvervuiling in het land. Ze doet lang niet voldoende om de burgers schone lucht te verzekeren, oordeelt het Hooggerechtshof in Londen.