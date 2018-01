Britse economiecommentator Martin Wolf: 'Banken zijn schadelijker dan kerncentrales'

'Ik, invloed? Járenlang heb ik tegen de brexit gevochten - en je ziet wat er is gebeurd.' Hij is te bescheiden. Schrijft The Wolf of Fleet Street een column in zijn Financial Times, dan lezen overal ter wereld ministers van Financiën, bedrijfsleiders en gouverneurs van centrale banken mee. Als ik hem vraag of we het interview in het Nederlands zullen doen, beginnen enkelen van zijn collega's meteen te lachen: ook zij weten blijkbaar dat Martin Wolf een Nederlandse moeder had. 'Liever niet', antwoordt hij stoïcijns. 'Nadat mijn ouders tijdens de Tweede Oorlog van IJmuiden naar Londen geëmigreerd waren, werd de thuistaal Engels. Alleen in mijn jonge jaren heb ik nog redelijk goed Nederlands gesproken.'

...