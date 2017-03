Britse buitenlandminister op bezoek bij Bourgeois en Reynders

Later deze maand zal premier Theresa May officieel aanmelden dat Groot-Brittannië de Europese Unie wil verlaten. Met die aanmelding start een twee jaar durende onderhandelingsmarathon waarin de lidstaten en de Europese instellingen het met Londen eens moeten raken over de echtscheidingsvoorwaarden en hun toekomstige relaties.

Boris Johnson, één van de voorvechters van de Brexit, drukte zijn Belgische gesprekspartners alvast op het hart dat Groot-Brittannië sterke relaties wil behouden met België en de Europese Unie. "Wat we allemaal willen, is het vinden van een win-win-situatie", zo stelde de Britse minister van Buitenlandse Zaken, die een lans brak voor "een sterke EU, gesteund door een sterk Verenigd Koninkrijk". Reynders beaamde dat het in het belang van beide partijen is om ook na de Brexit "de best mogelijke relaties" te behouden. De Belgische minister wees er wel op dat de Britten niet alle voordelen van het lidmaatschap kunnen behouden na hun vertrek uit de Europese club.

Even voordien was Johnson ook bij Vlaams minister-president Geert Bourgeois langs geweest. Johnson onderstreepte er het belang van de handel met Vlaanderen en bepleitte een handelsakkoord "dat de voordelen voor beide partijen maximaliseert". Bourgeois is vragende partij. Eerder op de dag vernam de minister-president op werkbezoek in Ardooie hoe de nakende Brexit Vlaamse bedrijven nu al pijn doet. Door de lage koers van het Britse pond is de export naar het eiland immers al duurder geworden.

Reynders en Johnson sneden ook nog een aantal bilaterale thema's aan. Zo dankte Johnson naar aanleiding van de dertigste verjaardag van de ramp met de Herald of Free Enterprise het werk dat de Belgische reddingsdiensten destijds verricht hebben. Ook bespraken beide ministers de herdenking van de honderste verjaardag van de slag van Passendale, die later dit jaar plaatsvindt.