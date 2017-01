Brexit: Torfs wil associaties met Britse universiteiten

De aanloop naar de brexitonderhandelingen doet ook vragen rijzen in de universitaire wereld. Het Verenigd Koninkrijk maakt deel uit van heel wat Europese onderzoeksprogramma's. Of de Britse researchers in die programma's aan de slag kunnen blijven, is nog niet duidelijk. Times Higher Education, een vakblad rond hoger onderwijs, bracht al naar buiten dat sommige universiteiten nu al overwegen om satellietcampussen in te richten op het Europese vasteland, zodat ze onderzoek kunnen blijven doen met hun collega's.

In hetzelfde Times Higher Education, stelt KU Leuvenrector Rik Torfs een oplossing voor. Hij stelt voor om associaties op te richten van 'een of meer Britse universiteiten en een of meer universiteiten op het vasteland.' Dat zou hen moeten helpen om te blijven samenwerken met hun collega's op het vasteland en toegang te blijven hebben tot EU-fondsen. Om zo'n associatie op te starten hoeft volgens de professor kerkelijk recht zelfs de afronding van de brexit niet te worden afgewacht.

'Je kan jezelf een associatie voorstellen van enkele excellente universiteiten in het Verenigd Koninkrijk en op het vasteland, met rechtspersoonlijkheid, ergens in Brussel... Dat zou ook in Leuven kunnen' Rik Torfs, rector KU Leuven

'Je kan jezelf een associatie voorstellen van enkele excellente universiteiten in het Verenigd Koninkrijk en op het vasteland, met rechtspersoonlijkheid, ergens in Brussel... Dat zou ook in Leuven kunnen, maar best dicht bij het hoofdkwartier van de Europese Unie in Brussel om praktische redenen.' Voor Torfs mag zo'n organisatie in eerste instantie zelfs als 'een lege doos' worden opgericht, omdat ze ook dan 'een teken van de ware Europese attitude' zou zijn. 'Onderwijs is een thema waarin verdeling tot niets leidt.'

Een uitstap van de Britten uit het Europese onderzoekssysteem zou geen goede zaak zijn, vindt Torfs. 'Iemand die eng denkt, zou redeneren dat dat meer geld voor ons betekent, maar het zou ook slecht zijn voor de reputatie van Europees onderzoek.' De rector vindt ook 'het tweede niveau' belangrijk, dat van 'langdurige contacten, samenwerkingen en intellectuele toenadering die niet mogen worden opgegeven.'

'We staan open voor samenwerking. Los van het feit dat we een goede ligging hebben, zijn we een goede partner en een heel goed gerangschikte universiteit', besluit Torfs. De KU Leuven staat op de ranglijst van Times Higher Education op de 40ste plaats en is de 5de Europese universiteit op de lijst. De universiteit werkt nu al samen met Britse instellingen als Oxford en Cambridge binnen de League of European Research Universities.