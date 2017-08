Brexit: 'Geen beslissende vooruitgang na derde onderhandelingsronde'

"We hebben geen beslissende vooruitgang geregistreerd over de belangrijkste thema's", erkende Barnier na afloop van vier dagen onderhandelingen over de vrijwaring van de rechten van Europese burgers in Groot-Brittannië en vice versa, de financiële afwikkeling en de Ierse kwestie. Er zijn her en der verduidelijkingen aangebracht, maar "aan het huidige ritme blijven we ver verwijderd van de vaststelling dat er voldoende vooruitgang is geboekt", zuchtte de Fransman.

De drie dossiers vormen voor de Europeanen de sleutelementen van de boedelscheiding en ze willen dat de onderhandelingen daarover voldoende zijn opgeschoten vooraleer er gesprekken kunnen worden aangevat over de toekomstige handelsrelaties. Dat is niet naar de zin van de Britten.

Brexit-minister David Davis hamerde er donderdag opnieuw op dat de echtscheiding en de toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en niet strikt gescheiden kunnen worden. Met name over de financiële afwikkeling van de echtscheiding zitten Brussel en Londen op ramkoers. De Europese Unie wil dat Groot-Brittannië alle financiële verplichtingen honoreert die het als lidstaat is aangegaan, maar die de Unie pas na de datum van vertrek op 29 maart 2019 effectief uitgeeft.

De Britten betoogden deze week dat hun financiële verplichtingen in het begrotingsjaar 2019 ten einde lopen, hoewel Davis erkende dat er ook "morele verplichtingen" kunnen zijn. "Hoe kunnen we zo vertrouwen opbouwen en gesprekken starten over onze toekomstige relaties", vroeg Michel Barnier zich af.

De Fransman maakte zich ook druk over de Britse pogingen om een zo groot mogelijke toegang tot de Europese eenheidsmarkt te behouden, zonder er deel van uit te maken. Hij ziet "een soort nostalgie" in die pogingen. "Je moet nostalgie niet verwarren met een geloof in vrije handel", beet Davis terug.