Brandweermannen eisen 50 miljoen euro achterstallig loon

'In 2000 kwam er een arbeidswet die zei dat ambtenaren van openbare besturen maar 38 uur per week mochten werken', zegt Dominiek Peeters van vakbond VSOA. 'Wij kwamen aan 56 uur, wat door Binnenlandse Zaken en Europa niet werd aanvaard. Gemeenten en steden vonden het ook overdreven om die shift van 24 uur volledig te betalen, terwijl er 's nachts niet constant gewerkt werd. Er kwam een regeling waarbij we van 8 uur tot 18 uur gewoon betaald werden en de overige 14 uur werd in twee helften gedeeld.'

Maar in 2015 kregen twee Zaventemse brandweermannen gelijk voor de Brusselse arbeidsrechtbank, waardoor de gemeente hen elk 200.000 euro brutoloon moest uitbetalen voor de periode van 2005 tot 2015. Honderden brandweermannen volgen nu dat voorbeeld, klinkt het.