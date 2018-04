Brakelse burgemeester Stefaan Devleeschouwer stapt op na dronken aanrijding

Open VLD bevestigt dat Devleeschouwer (53) opstapt. 'Dat geeft hem de kans om in alle sereniteit zijn verdediging op te nemen. We willen in de eerste plaats onze steun uitspreken voor het slachtoffer en zijn familie. Dit zijn voor hen zeer moeilijke momenten', zegt de partij. 'Onze gedachten zijn bij hem en zijn familie.'

Devleeschouwer is in Brakel plaatsvervangend burgemeester voor vicepremier Alexander De Croo. Tot een opvolger als waarnemend burgemeester is aangeduid, neemt eerste schepen Hedwin De Clercq (SP.A) de bevoegdheden van de waarnemende burgemeester over.

Onderzoek

Devleeschouwer blies positief na een aanrijding woensdagavond op de N8 in Sint-Maria-Lierde waarbij een andere man levensgevaarlijk gewond raakte. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Volgens de laatste informatie is het slachtoffer buiten levensgevaar.

Eerder had CD&V, de grootste oppositiepartij in Brakel, bij monde van lokaal voorzitter Kris Wattez gezegd dat Devleeschouwer wat hen betreft, kon blijven functioneren in afwachting van het gerechtelijk onderzoek.