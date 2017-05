Bracke ziet geen graten in cumul: 'Heeft hij dan niets geleerd?'

Fractieleider Kristof Calvo van Ecolo-Groen reageert furieus. "Heeft Bracke dan niets geleerd?", vraagt Calvo zich af. "Zo iemand verdient het eigenlijk niet de Kamer te leiden." Ook andere oppositiepartijen kunnen Brackes uitspraken niet smaken.

"Ik heb nooit verborgen dat de combinatie tussen bijvoorbeeld Kamerlid en het burgemeesterschap van een grote stad interessant zou kunnen zijn", stelde de Kamervoorzitter tijdens La Première. Hij haalde het voorbeeld aan van Bart Somers, die verkozen werd tot beste burgemeester ter wereld, maar tegelijk ook fractieleider is voor Open Vld in het Vlaams parlement.

De federale deontologische commissie adviseerde onlangs om van nevenactiviteiten een uitzondering te maken die enkel zouden worden toegestaan in uitzonderlijke, wettelijk strikt omschreven uitzonderingen. Die commissie werd om advies gevraagd nadat bekendraakte dat Bracke zelf zetelde in een adviesraad van Telenet. "Dat is slechts een advies. Adviezen worden niet altijd gevolgd. Het zijn de parlementsleden die moeten beslissen", reageert Bracke.

Wel vindt de Kamervoorzitter het normaal dat wordt gesnoeid in zijn verloning. Ook is hij voorstander van de transparante publicatie van de verschillende mandaten. "Ik heb de indruk dat er een consensus bestaat over dat voorstel en dat we het Europese systeem gaan volgen." De groene fractieleider Kristof Calvo reageert verontwaardigd op het cumulstandpunt van Bracke. "Zijn bijbaantjes waren mee de aanleiding van de werkgroep Politieke Vernieuwing. Nu wil hij dat alles bij het oude blijft. Terwijl we nog volop aan het onderhandelen zijn over dit thema, komt hijzelf met een veto in de media", aldus Calvo.

Hij ziet er ook een poging in om de werkzaamheden van de werkgroep te bemoeilijken. "In de werkgroep zoeken we vanuit de oppositie naar oplossingen samen met de meerderheid. Dat is al niet eenvoudig. Te vaak stuiten we op een veto van één van de meerderheidspartijen. Nu zijn er ook nog eens deze uitspraken van Bracke, nota bene de Kamervoorzitter zelf.

Bracke maakt het de werkgroep zo wel heel moeilijk. Zo iemand verdient het eigenlijk niet om de Kamer te leiden", besluit Calvo. Ook tijdens de vergadering van de werkgroep werd de Kamervoorzitter het interview niet in dank afgenomen. "Indien hij wil deelnemen aan het debat, dat hij dan naar onze werkgroep afzakt", laakte Olivier Maingain (DéFI). "Hij gedraagt zich als een leader van de oude politieke cultuur, wat veraf staat van de politieke vernieuwing".

"Faut le faire", hekelde ook Monica De Coninck (sp.a). "Ofwel is hij oerdom, ofwel is hij wanhopig". Volgens De Coninck wil de Kamervoorzitter dat de werkgroep "zijn problemen oplost door onderling ruzie te maken". Ze verdenkt Bracke er zelfs van zijn partijgenoot Brecht Vermeulen (N-VA), die de werkgroep voorzit, onder druk te zetten. "Als je zo'n gedrag vertoont, dan heb je alle voeling met de realiteit en parlementaire dynamiek verloren".

Vermeulen ontkende enige druk te hebben gevoeld. "Hij heeft mij alleszins niet benaderd". Bracke kwam in het interview ook terug op de verhalen over onregelmatigheden bij de ondersteunende diensten van de Kamer. Hij geeft toe dat er "problemen waren bij systemen die naast de Kamer bestaan, zoals de pensioenkas of het NAVO-parlement. Twee ambtenaren ontvingen niet-gefiscaliseerde extra vergoedingen. We hebben het parket daarover ingelicht (...) en hebben beslist te gaan kijken bij andere instellingen. We hebben gereageerd, maar het is effectief erg dat men de wetten niet respecteert in het huis waar ze worden gemaakt".