Bracke weigert hulp van deontologische commissie

Ecolo-Groen had Bracke vorige donderdag al gevraagd zelf een individueel concreet advies te vragen over de verenigbaarheid van zijn voorzitterschap met zijn lidmaatschap van de adviesraad van Telenet. Maandag herhaalde fractieleider Kristof Calvo die oproep, nadat Bracke had aangekondigd dat hij niet langer N-VA-fractieleider zou zijn in Gent en ook afzag van het lijsttrekkerschap bij de lokale verkiezingen van 2018.

Calvo betreurt nu dat de Kamervoorzitter niet op die vraag ingaat. "Hij mist hier echt een kans om duidelijk te maken dat hij de situatie ernstig neemt. Alleen hijzelf kan zo'n individueel, concreet advies vragen", luidt het.

Daardoor is de fractie aangewezen op een meer algemeen initiatief. In haar eigen verzoek vraagt Ecolo-Groen de deontologische commissie naar wat deontologisch wenselijk is voor de functie van Kamervoorzitter. Daaraan koppelt de fractie de concrete vraag of iemand bij een eventuele combinatie van functies kan deelnemen aan stemmingen en debatten. De groenen hebben vijftig handtekeningen nodig om een advies te vragen. "We hopen dat dit snel kan gebeuren. We zijn geen vragende partij voor eindeloze debatten over deze concrete case", zegt Calvo.

Vorige donderdag had ook PVDA een gelijkaardig advies aangekondigd. Een verzoek om een agendawijziging van de plenaire vergadering om de daad bij het woord te voegen, kreeg toen echter onvoldoende steun. PS-fractieleidster Laurette Onkelinx wees onder meer naar de werkgroep voor politieke vernieuwing, waar het thema ook aan bod zou komen. Die werkgroep komt woensdag een eerste keer bijeen in de Kamer. Vermoedelijk zal de kwestie ook gesprekstof worden tijdens de conferentie van de voorzitters.