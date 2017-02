Bracke vertrekt bij Telenet: 'Nood aan Kamervoorzitter boven het gewoel' (Groen)

Op Twitter schreef Bracke gisteravond dat hij geen "poenschepper" is, maar dat het hem alle heisa niet waard is.

Dienstmededeling.

Ik vertrek uit Telenet Adviesraad. Poenschepper? Ik niet. Maar hoeft niet meer voor mij. Geen punt. Punt. -- Siegfried Bracke (@sthbracke) 14 februari 2017

Eerder vandaag meldde Knack dat Bracke met zijn baan bij Telenet 12.000 euro bruto per jaar verdiende.

Aangepakt

Bracke, sinds 2011 lid van de adviesraad, werd sinds maandagavond kritisch bevraagd over zijn aanwezigheid op de adviesraad. Ook op een spoedzitting van de Gentse gemeenteraad dinsdagavond werd hij hard aangepakt door Karin Temmerman en Daniël Termont. "Ik vind dat van geen niveau. Ik vind dat plat. Maar als ik ze daardoor (door op te stappen, red.) beter kan bestrijden, dan is dat goed", zei Bracke in een reactie tijdens een schorsing op de Gentse gemeenteraad.

Hij ontkende dat zijn beslissing een gevolg was van de tussenkomsten van Temmerman en Termont. "Ik zag de perceptie ontstaan", motiveerde hij zijn beslissing, wijzend naar zijn smartphone. Bracke ontkent wel druk vanuit N-VA te ervaren. "Ik heb mijn voorzitter van mijn beslissing ingelicht", was het enige wat hij daarover kwijt wilde.

Termont

Als reactie op de tweet zei burgemeester Daniël Termont tegen Bracke: "Mag ik u in alle ernst iets vragen? U die graag mensen pijn doet op uw sociale media en in uw stukken, en die er alles aan doet om te proberen het kartel uit elkaar te doen vallen. Voelt u nu een beetje wat Tom gevoeld heeft? Nee. Dan bent u geen mens", stelde de burgemeester. "U stapte op (bij Telenet, nvdr.) omdat u niet wil dat de mensen u een zakkenvuller noemen. Tom heeft datzelfde gevoel gehad. Ik begrijp uw gevoel dus. Tom was volgens mij de sterkste schepen ooit, met respect voor alle voorgangers. Er valt hem niets te verwijten en het is een groot verlies voor onze stad", zei Termont.

Kristof Calvo: 'Nood aan Kamervoorzitter boven het gewoel'

Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo stelt zich vragen bij de rol van Siegfried Bracke als Kamervoorzitter. "Zeker in deze tijd heeft de Kamer nood aan een voorzitter die ietwat boven het gewoel staat en aan wiens integriteit we niet hoeven te twijfelen", aldus Calvo. De Groen-fractieleider zal de zaak woensdag ook aankaarten tijdens de conferentie van de voorzitters in de Kamer.

Tijdens de bijzondere gemeenteraad in Gent over Publipart spaarde N-VA-fractieleider en Kamervoorzitter Siegfried Bracke zijn kritiek op de Gentse meerderheid en met name op de socialisten niet. Maar Bracke kreeg zelf verwijten en kritiek terug over de vergoedingen die hij krijgt als adviseur bij Telenet.

Bracke, die eerst had geweigerd de hoogte van zijn Telenet-vergoeding bekend te maken, liet daarop via Twitter weten dat hij opstapt bij Telenet.

Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo is niet mals voor Bracke. "Elke vogel zingt zoals hij gebekt is en niemand verbiedt Bracke om stevig oppositie te voeren in Gent. Maar zijn optreden de laatste uren en dagen is echt weinig fraai. Wij gaan dit straks ook aankaarten want wij zijn daar zeer bezorgd over. Nu onze democratie toch wat in woelige tijden verkeert, hebben we een Kamervoorzitter nodig die aan de kar trekt en weet te verenigen", legt Calvo uit.

Calvo hoopt dat ook de andere fracties woensdag een duidelijk signaal geven aan Bracke. "Net nu we over partijgrenzen heen moeten werken rond eerlijke en transparante politiek hebben we een sterke, gedragen parlementsvoorzitter nodig. Ik hoop dat iedereen dat vindt. Want het is ook voor iedereen, voor elke fractie, voor het hele parlement, belangrijk. Wij hopen dat Bracke dit ook tijdig inziet", besluit Calvo.