Bpost: ACV dient stakingsaanzegging in, directie belooft 150 extra banen

De christelijke vakbond ACV-Transcom is donderdag opgestapt tijdens een vergadering van het paritair comité bij bpost. De bond dient een nationale stakingsaanzegging in.

Op de agenda van het paritair comité stond een evaluatie van het georoutesysteem. De bonden lieten eerder al weten dat ze aanpassingen willen aan de normencatalogus - een opsomming van elke handeling en hoeveel seconden die mag duren -, omdat de postbodes de tijdsdruk niet meer aankunnen.

De christelijke vakbond herhaalt donderdag dat 'de normen die door bpost aan de postbodes worden opgelegd, menselijk onhoudbaar zijn'. Maar, zo voegt de bond toe, niet alleen de postbodes, maar al het personeel 'lijdt geestelijk en/of fysiek onder de gevolgen van het huidige beleid binnen het bedrijf', klinkt het.

'Met grote uitspraken heeft bpost grote verwachtingen gecreëerd bij het personeel wat betreft welzijn en levenskwaliteit op het werk. Wij zien nauwelijks of helemaal geen vooruitgang en het geduld van de mensen is op', aldus nog de christelijke bond. 'We geven het bedrijf een klein beetje tijd, tot begin volgende week. Als er dan geen reactie is, bestaat de kans dat we een oproep lanceren tot nationale staking', duidt de Franstalige vakbondsman Stéphane Daussaint (CSC-Transcom).

'Zet die het sociaal overleg ondermijnt'

In tegenstelling tot de christelijke vakbond, bleven de socialistische en liberale bond wel rond de tafel zitten. Daarbij werd er vooruitgang geboekt, luidt het aan socialistische zijde. Later bereikten de vakbonden en bpost een akkoord over een aantal maatregelen.

Zo is er een overeenkomst over compensatie voor eindejaarswerk en over de aanwerving van 150 extra personeelsleden. Er komt ook een specifiek actieplan ter bevordering van het welzijn van de medewerkers. Thema's als een vereenvoudigde verlofplanning en sterkere controlemaatregelen om de werkdruk op te volgen zkomen daarbij aan bod. 'De directie van bpost blijft alles in het werk stellen om garanties te bieden aan het personeel omtrent welzijn als absolute prioriteit en vraagt formeel aan de sociale partner die de tafel heeft verlaten om de dialoog te hernemen', besluit het bedrijf.

'Wanneer je een vergadering verlaat, is vooruitgang niet mogelijk', stelt Jacques Lespagnard van de socialistische bond. 'Na het vertrek van ACV hebben we voortgewerkt aan de dossiers van de dag. Het was niet allemaal positief, maar sommige normen zijn verbeterd voor het personeel.'

Volgens de Franstalige vakbondsman zijn onder meer de normen voor postsortering en krantenbedeling verbeterd. De tijd die een werknemer eraan kan besteden, is dus vermeerderd. 'Het gaat om seconden, maar in sommige gevallen bereikt de verhoging 200 procent', aldus Lespagnard. 'Het is uiteraard onvoldoende, maar het gaat in de goede richting en het zal op termijn leiden tot vooruitgang voor de werknemers', besluit Lespagnard.

'Bpost betreurt dat één partner besloot om eenzijdig de onderhandelingstafel te verlaten, een zet die het sociaal overleg ondermijnt', stelt de directie in een persbericht.