Bouwexpert Marc Dillen: 'Soms kun je een oud huis beter afbreken dan renoveren'

Waar vind ik objectief advies voor de vervanging van mijn centraleverwarmingsinstallatie? Gasinstallateurs hemelen hun eigen product op, net zoals de stookoliebedrijven. (Gerrit Van Daele)

Marc Dillen: Voor objectief advies neemt u het best contact op met architecten of aannemers. Er spelen namelijk veel verschillende zaken mee. Ten eerste: bent u van plan om uw huis ook (extra) te isoleren? Dat kan een grote invloed hebben op uw energieverbruik. Vroeger werd er sowieso een grote verwarmingsketel geplaatst, maar vandaag probeert men het volume beter af te stemmen op de behoeften. Vervolgens moet u kijken naar de geschikte energievorm. Staart u zich vooral niet blind op stookolie en aardgas, maar neem ook hernieuwbare energie, zoals een warmtepomp, in overweging. En ten slotte moet u ook rekening houden met de ventilatie: die zal uw woning gezonder en aangenamer maken.

Bouwen of verbouwen: wat zijn de pro's en de contra's van beide opties? (Fons Verbist, Westmalle)

Dillen: Dat valt heel moeilijk te vergelijken. Ten eerste is alles afhankelijk van smaak: een oud huis heeft vaak een bepaald karakter, bij een nieuw huis heb je meer vrijheid. Maar qua energie-efficiëntie is het verschil duidelijk: een nieuwbouw is veel zuiniger, wat het ook interessanter maakt om later weer te verkopen. Veel mensen gaan ervan uit dat een nieuw huis duurder is, maar ze onderschatten vaak de renovatiekosten van een oud huis. Daardoor is een oude woning soms duurder dan een nieuw huis. Het kan zelfs interessanter zijn om een oud huis (bijna) helemaal af te breken en een vervangende nieuwbouw te plaatsen, omdat je dan je perceel optimaler kunt gebruiken.

Leidt verbouwen altijd tot een verhoging van het kadastraal inkomen? (Stefan De Winter, Edegem)

Dillen: Als je het comfort van de woning beduidend verbetert wel: een zolderkamer ombouwen tot slaapkamer bijvoorbeeld, of centrale verwarming installeren. Ook wanneer je de bewoonbare oppervlakte vergroot, door bijvoorbeeld een veranda te bouwen, verhoogt het KI. Maar belangrijk: bij energiebesparende investeringen, zoals zonnepanelen of een zonneboiler, stijgt het kadastraal inkomen niet.

Onze buur wil zijn woning met enkele meters in de diepte uitbreiden in de tuin. Zijn architect heeft het plan zo getekend dat er een nieuwe muur wordt gebouwd tot op de perceelgrens, waardoor de verplichte isolatie van 12 cm plus afwerking op ons perceel terechtkomt. We vinden dat onrechtvaardig en nogal brutaal tegenover ons, met een terras van amper 6 meter breed. Hoe denkt u daarover?

Andre Van der Linden, Deurne

Dillen: Het antwoord is kort en duidelijk: dit kan niet. Er is één geval waarbij de regels minder streng zijn: als de isolatie aan de voorgevel plaatsvindt, mag de rooilijn overschreden worden. Maar dat mag nooit verward worden met andermans eigendom. De architect zal zijn plan dus opnieuw moeten tekenen, want de eigendomsrechten van de buurman moeten worden gerespecteerd.

VRAAG VAN DE WEEK:

Bij nieuwbouw moeten onderaannemers vaak een stuk afbreken dat eerst door de aannemer is gezet. Er wordt gekapt, geboord en geslepen. Kan dat niet efficiënter? Kunnen er van tevoren geen goten gemaakt worden waarin alle leidingen samenkomen? (Ivo Matthys, Beerse)

Dillen: Dat is het gevolg van heel wat verschillende regels rond energie en ventilatie. En dan heb je natuurlijk ook nog internet, telefonie, elektriciteit... Dat resulteert inderdaad in zeer veel leidingen. Maar gelukkig hebben goed georganiseerde aannemers en sleutel-op-de-deurfirma's daar uitstekende systemen voor. Er zijn tegenwoordig zelfs prefabmuren waarin al goten verwerkt zijn. Dus als u een goede bouwpartner zoekt, mag dat geen probleem zijn. Al blijft het belangrijk om alle plannen bij te houden, zodat u bij het ophangen van een schilderij of zo niet in een ventilatieleiding boort.

VOLGENDE WEEK Moeten we bang zijn voor het salafisme? Stel uw vraag aan de Gentse imam Khalid Benhaddou.

Mail uw vragen naar mijnvraag@knack.be en maak kans op een boekenbon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro.