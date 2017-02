Bouwexpert Marc Dillen: 'Soms kun je een oud huis beter afbreken dan renoveren'

Waar vind ik objectief advies voor de vervanging van mijn centraleverwarmingsinstallatie? Gasinstallateurs hemelen hun eigen product op, net zoals de stookoliebedrijven. (Gerrit Van Daele)

Marc Dillen: Voor objectief advies neemt u het best contact op met architecten of aannemers. Er spelen namelijk veel verschillende zaken mee. Ten eerste: bent u van plan om uw huis ook (extra) te isoleren? Dat kan een grote invloed hebben op uw energieverbruik. Vroeger werd er sowieso een grote verwarmingsketel geplaatst, maar vandaag probeert men het volume beter af te stemmen op de behoeften. Vervolgens moet u kijken naar de geschikte energievorm. Staart u zich vooral niet blind op stookolie en aardgas, maar neem ook hernieuwbare energie, zoals een warmtepomp, in overweging. En ten slotte ...