Bourgeois verdedigt intrekken boskaart: 'Dit was chefsache geworden'

'Dit was chefsache geworden', zei Bourgeois in De ochtend op Radio 1. De minister-president benadrukt dat mensen met totale rechtsonzekerheid dreigden te worden geconfronteerd. 'Als er zaken mislopen, dan moet je de moed hebben dat toe te geven. Het zou fout zijn de dingen op hun beloop te laten.'

Betreurd

De minister-president verraste vrijdag zijn eigen regeringsleden door zelf het intrekken van de boskaart aan te kondigen, zonder daarin bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) te kennen. Haar partijgenote en viceminister-president Hilde Crevits noemde de démarche betreurenswaardig en hopelijk eenmalig. Open VLD'er Bart Tommelein zei verrast te zijn en vond dat dit 'beter niet gebeurd was'.

'Ik heb niemand de zwartepiet toegespeeld. Ik betreur dat nu op de communicatie gefocust wordt', reageert Bourgeois vanmorgen. 'Ik begrijp dat iedereen het inhoudelijk eens is. Wat is dan het probleem als ik vertolk wat er in de regering leeft?'

Stappen

Voor de regeringsleider komt het er nu op aan snel nieuwe stappen te zetten, liefst al deze week. 'Het besluit moet worden ingetrokken of opgeheven, we moeten de kaart intrekken en de openbare aanbesteding stilzetten.'

Vraag is of Bourgeois nu een signaal moet geven richting CD&V. 'Ik ben er niet om mensen gelukkig te maken. Ik ben er om het regeerakkoord uit te voeren.' Wel gaf hij aan reeds te hebben gepraat met minister Schauvliege, zonder op de inhoud te willen ingaan.