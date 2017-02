Bourgeois sabelt 'provocatief' Brussels voorstel over geluidsnormen neer

Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft vrijdagochtend het tegenvoorstel van de Brusselse regering rond de verstrengde geluidsnormen naast zich neergelegd. 'Dit is de kunst van een provocatie als een compromisvoorstel voor te stellen', zei hij voor aanvang van een actie van de ongeruste luchthavengemeenschap - met ook de vakbonden en de werkgevers - aan zijn kabinet.

'Dit is geen provocatie, wij herinneren alleen maar aan ons regeerakkoord, niet meer of minder', repliceerde Brussels minister-president Rudi Vervoort toen het gezelschap bij zijn kabinet aankwam.

Tactisch spelletje

De Brusselse regering lanceerde donderdag een voorstel om de tolerantie te verlengen onder verschillende voorwaarden, bijvoorbeeld dat de federale regering geen vluchten meer toelaat op de Kanaalroute boven de hoofdstad. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) bestempelde het voorstel toen reeds als 'een louter tactisch spel'. Partijgenoot Bourgeois trad die kritiek vandaag volmondig bij. Dinsdag zaten beide regeringen nog samen, zonder resultaat, en twee dagen later lanceert de Brusselse regering via de media een tegenvoorstel, hekelde de Vlaamse regeringsleider. 'Dit is een tactisch spelletje.'

Bourgeois hamerde erop dat de verstrengde normen die Brussel wil invoeren - voortaan een nultolerantie bij het hanteren van de geluidsnormen bij overvliegende vliegtuigen - 60.000 jobs bedreigen. Indirect komen in Brussel ook jobs in de horeca, winkelsector, taxibedrijven... in het gedrang, luidde het.

Bourgeois denkt alleszins dat er geen oplossing komt op korte termijn. De Vlaamse regering buigt zich vandaag alvast over het inroepen van een tweede belangenconflict. Door het eerste Vlaamse belangenconflict werd de invoering van de nultolerantie op 1 januari al uitgesteld.

Vervoort zei nog dat de luchthaven ook voor Brussel belangrijk is, maar dat er ook een evenwicht moet zijn met bijvoorbeeld de levenskwaliteit. 'Wij vragen alleen maar een juiste verdeling. Het eerste punt daarbij is meer transparantie rond de routes.'

Vervoort zei ook niet bilateraal, maar trilateraal - dus ook met de federale regering - te willen onderhandelen. Het nieuwe belangenconflict dat de Vlaamse regering plant, en dus bijkomend 60 dagen uitstel, 'is geen stap voor een globale, duurzame oplossing'. De verlenging van de tolerantie die de Brusselse regering voorstelde, kan volgens Vervoort de druk verminderen qua boetes, om dan opnieuw rond de tafel te gaan zitten.