Bourgeois krijgt pensioen als ex-schepen: Crombez pleit voor loonplafond

Naast zijn jaarloon van ongeveer 253.000 euro bruto als Vlaams-minister president krijgt Geert Bourgeois ook een maandelijks pensioen van 919 euro bruto. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan de stad Izegem, en staat te lezen Het Laatste Nieuws.

Van de 919 euro bruto blijft netto nog 689 euro over. Bourgeois heeft recht op dat pensioen omdat hij tussen 1983 en 1994 schepen van de stad Izegem was. Wie een lokaal mandaat uitoefent, mag zo'n lokaal pensioen niet innen. Voor andere mandaten geldt die beperking echter niet. 'Logisch,' zegt het kabinet-Bourgeois in Het Laatste Nieuws. 'Want het zijn andere jobs. Een leerkracht kan ook perfect zijn pensioen krijgen en nog aan de slag zijn als pakweg advocaat. Hier gelden dezelfde regels. De minister-president doet niets fouts of onethisch. Het is jammer dat iedere vergoeding van een politicus door de oppositie verdacht wordt gemaakt.'

Niettemin reageert Vlaams Belang erg verontwaardigd. 'Net zoals Yvan Mayeur strikt wettelijk geen overtredingen beging bij Samusocial, maakt Bourgeois er ook geen. Maar op moreel vlak is dit beneden alle peil. Hij had op z'n minst het einde van zijn loopbaan moeten afwachten,' zo klinkt het nog in de krant.

Ook SP.A-voorzitter John Crombez vindt dat Bourgeois voorlopig afstand zou moeten doen van het pensioen. 'De minister-president wordt goed betaald en terecht. Dat gaat om tienduizend euro belastinggeld. Dan moet hij zelf toch het verstand hebben om te verstaan dat mensen niet accepteren dat hij naast zijn tienduizend euro per maand nog eens duizend euro belastinggeld krijgt.'

De SP.A-voorzitter wil de opgebouwde pensioenrechten van Bourgeois niet afnemen, maar pleit voor een plafond waardoor hij tijdens zijn mandaat als minister-president niet ook nog eens pensioen zou opstrijken. Een heksenjacht ziet Crombez daar niet in. Hij heeft de andere partijvoorzitters naar eigen zeggen ook al twee keer uitgenodigd om een en ander samen recht te zetten. 'Zolang dat niet gebeurt, gaan er kleine dingen blijven uitkomen bij alle partijen', waarschuwde hij nog.