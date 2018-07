Bourgeois droomt van excellerende Vlaamse wereldburgers (en een overwinning van de Rode Duivels)

In zijn toespraak aan de vooravond van 11 juli heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) naar aloude traditie het Vlaanderen van vandaag en de Vlaamse identiteit bewierookt. Dat gebeurde in een erg open, kosmopolitische geest, waarbij Bourgeois Lode Wils citeerde, de voornaamste historicus van de Vlaamse Beweging: 'identiteit drukt zich uit in vele vormen.' Vlaming zijn is daarom ook niet exclusief: 'We zwaaien met leeuwenvlaggetjes als de Ronde van Vlaanderen voorbijkomt, en zitten tricolor uitgedost voor reuzenschermen wanneer de Rode Duivels spelen.'

...