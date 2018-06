Bourgeois: 'De Block stelt juiste diagnose, maar biedt foute remedie'

'De klok terugdraaien en één gezondheidsbeleid proberen toe te passen op twee zeer verschillende maatschappijen met hun eigen uitdagingen, is omslachtig en duur. Het verleden heeft aangetoond dat dit niet werkt en leidt tot non-beleid en verspilling', klinkt het zaterdag in een reactie van minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) is de versplintering van Volksgezondheid over acht ministers van dit land beu. 'Als je eerlijk bent, dan weet je dat gezondheidszorg nood heeft aan coherente structuren', zegt de minister van Volksgezondheid in een interview met Het Belang van Limburg. Daarmee geeft ze aan dat herfederalisering voor haar kan.

'Vlaanderen investeert veel meer in preventie dan de Franse Gemeenschap. Daardoor sparen we later kosten uit in de zorgverzekering, maar die winst is voor de federale overheid. Op die manier hebben de deelstaten te weinig belang bij een doorgedreven preventiebeleid, dat nochtans broodnodig is. Een overheveling van alle bevoegdheden inzake gezondheidszorg naar de deelstaten zorgt voor die noodzakelijke responsabilisering en efficiëntie', zegt Bourgeois. 'Elke deelstaat moet zijn verantwoordelijkheid opnemen voor zijn eigen aanpak.'