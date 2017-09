Borgerhout: 150-tal mensen geeft Bart De Wever 'signaal' uit protest

Na de aanval op de Turnhoutsebaan vrijdagavond, waarbij twee Antwerpse politieagenten lichtgewond raakten, had de Antwerpse burgervader om een signaal van de buurt gevraagd: om de daden te veroordelen, maar ook om schuldigen aan te duiden.

Dat 'signaal' kwam er. 'Bart De Wever schoffeert zijn eigen burgers met gortige uitspraken, hij stigmatiseert bevolkingsgroepen. De Wever wil een signaal? Laten we hem dat geven', klonk het op Facebook voor een inderhaast georganiseerde, vreedzame wandeling.

Uiteindelijk stapten zondag zo'n 150 personen over de Turnhoutsebaan tot aan het Koningin Astridplein. Nadien wandelden ze terug om aan het Ecohuis een mensenketting te vormen. 'Wij willen gerust een signaal geven, maar dan een dat meer is dan wat er de laatste tijd in de pers komt over agressie tegen ordediensten, wat uiteraard niet goed te keuren valt', zegt mede-initiatiefnemer Karen Verstraeten. 'De wijk is altijd wel een probleemwijk genoemd, maar ondertussen wonen er een hele hoop mensen die samenleven, en dat op een fijne manier. We zijn soms wat ontdaan door de hele negatieve reacties die dan ineens over heel de wijk worden uitgesproken.'

Volgens Verstraeten is er ook ongenoegen om een eerder incident met politieagenten. De buurt nodigde de burgemeester daarna uit op een buurtvergadering, maar die kwam toen niet opdagen. 'Misschien had hij een goede reden om er niet bij te zijn, maar als hij dan nu opnieuw een signaal vraagt, dan geven we er een ander. Vandaar deze wandeling, rustig, om te laten zien dat ook dit kan.'

Onder meer Wouter Van Besien (Groen), Tom Meeuws (SP.A) en actrice Mitta Van der Maat stapten mee op. De optocht verliep zonder incidenten of grote verkeershinder. Aan het einde weerklonk applaus voor de begeleiding van de politie.

De Wever zelf liet zondagavond in een reactie aan VRT weten niet erg onder de indruk te zijn van het 'signaal' van de buurtbewoners. 'Ik hoop dat ze verder komen dan een betoging om de burgemeester uit te schelden als racist', zei hij voor de camera. 'Ik had een ander signaal verwacht'.

De N-VA-voorzitter kwam ook nog terug op zijn interview in Gazet Van Antwerpen, waarin hij jongemannen op de Turnhoutsebaan leek te vergelijken met de daders van de aanslagen in Barcelona. 'Er is geen opruiende taal (...) Ik heb daar met grote empathie gesproken over de moslimgemeenschap. Ik heb gezegd dat ik het erg vind dat een kleine minderheid het altijd verknoeit voor de rest. Het is intellectueel oneerlijk om die uitspraken uit de context te rukken om er een racistische uitspraak van te maken', meent de Antwerpse burgemeester.