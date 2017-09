Boerenbond werkt aan dierenwelzijnscan: 'Dierenwelzijn is absoluut een prioriteit'

Het interview, naar aanleiding van de Dag van de Landbouw, raakt onder meer het recente geval van dierenmishandeling in het slachthuis van Izegem aan.

'Ik was geschokt', zegt Sonja De Becker aan De Zondag, 'verbijsterd. Ik mag hopen dat dat geïsoleerde gevallen zijn. En dat de slachthuizen eindelijk wakker worden. Dit is zeer slecht voor het imago van de sector. Onze boeren voelen dat ook. Zij behandelen hun dieren met veel zorg, en verwachten dat ook van de slachthuizen'.

Dierenwelzijn is 'absoluut' een prioriteit voor de Boerenbond, zegt De Becker. 'Dat moet het ook zijn. Dierenwelzijn is een maatschappelijk gevoelig thema. De boer heeft er ook belang bij zijn dieren goed te behandelen. Zijn inkomen hangt ervan af'.

'Ik kan u verklappen dat we werken aan een dierenwelzijnscan, naar analogie met de energiescan. Dat initiatief staat los van de wantoestanden in de slachthuizen. Maar onze leden zitten wel met vragen over dierenwelzijn. Wij willen hen bijstaan'.

Dat zal gebeuren in samenwerking met onderzoeksinstellingen en universiteiten.

De Becker: 'Binnen enkele maanden zou die scan op punt moeten staan. Dan kan elk landbouwbedrijf nagaan wat goed is, en wat beter kan'.