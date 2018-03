Bleri Lleshi: 'Ik weiger cynisch te zijn over de politiek'

Bleri Lheshi, politiek filosoof en jongerenwerker, spreekt deze week in de online-talkshow Zwijgen is geen optie over zijn engagement en zijn werk. 'Ik ben het schuldig aan mijn ouders, die alles hebben opgeofferd. Aan mijn vader, die twee jobs deed. Aan de vorige generaties in mijn land, die ervoor hebben gezorgd dat er degelijk onderwijs is. Aan al die mensen die strijd hebben gevoerd en het leven hebben gelaten voor de rechten die ik vandaag geniet, ik ben het aan hen schuldig.'

'Een vraag die ik heel vaak krijg is: "Ik geef toe, ik doe niet veel, ik ben enkel bezig met mezelf en doe verder niet iets voor de samenleving." In mijn boek vertel ik dat je altijd iets kan doen. Zoek. Misschien lig je niet wakker van vluchtelingen, maar wel van senioren in eenzaamheid, kinderen in armoede of alleenstaande moeders die geïsoleerd? Er zal toch minstens één groep of thema zijn... Misschien ben je niet begaan met mensen, maar met de natuur. Probeer daar dan iets te betekenen. Ik denk: als meer en meer mensen dat zouden inzien, zouden er heel snel veel dingen veranderen.'

Publieke opinie

'Op politiek niveau zullen er nog veel stappen achteruit worden gezet, maar sommige politici zullen ook stappen vooruit zetten. Wat mensen moeten beseffen, is dat zij beslissen welke richting de politiek uitgaat, wat de politiek denkt en wat de politiek doet. Als je kijkt wat het spel nu is tussen media, politiek en publieke opinie, zie je dat de publieke opinie vooral moet ondergaan. Ik kan alleen maar hopen dat mensen zich daarvan bewust worden. Als we dat besef hebben, gaan we veel meer impact hebben op de politiek.'

'Als je ziet wat Jeremy Corbyn nu doet, dat is fantastisch. Wat Bernie Sanders doet ook. In het land van het keihard kapitalisme zijn honderdduizenden mensen nu van onderuit politiek actief zijn. Dan kun je niet anders dan optimist zijn. Ik weiger daarom cynisch te zijn over de politiek.'