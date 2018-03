Björn Rzoska (Groen) over het kamp van Lokeren en de mythevorming over de collaboratie

Björn Rzoska is fractieleider van Groen in het Vlaams Parlement en gemeenteraadslid van Lokeren. Als historicus verdiepte hij zich in de repressie en collaboratie. Hij onderzocht het interneringskamp van Lokeren waar enkele duizenden verdachten van collaboratie werden opgesloten. In 1999 publiceerde Rzoska daar al een boek over. In Opgesloten tussen zwart, wit en grijs beschrijft hij nu op basis van nieuwe archiefstukken de kampgeschiedenis van 1944 tot 1947, gelardeerd met veel gegevens over de geïnterneerden zelf.

