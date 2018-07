Bisdom Brugge gaat vluchtelingen opvangen: 'We moeten de daad bij het woord voegen'

Minstens zeventig gezinnen in armoede of op de vlucht aan een dak boven het hoofd helpen: dat wil het bisdom Brugge tegen 2020 bereiken. Daarvoor is het in elke pastorale eenheid op zoek naar minstens één pand. 'Naast vrijgekomen pastorieën en kloosters hopen we ook dat parochianen spontaan een extra eigendom ter beschikking stellen', klinkt het ambitieus. Krant van West-Vlaanderen bericht over de primeur.