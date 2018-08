Bijna alle Vlaamse standbeelden van Leopold II voorzien van duiding over koloniale periode

Een van de laatste gemeenten die de maatregel namen, is het Antwerpse district Ekeren. 'Lokaal leeft deze problematiek niet erg, maar we vonden dat we als bestuur toch onze verantwoordelijkheid moesten nemen', zegt districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA), zelf historicus.

In tegenstelling tot de meeste andere Leopold II-standbeelden in ons land, dateert dat van Ekeren al van voor de vorst de soevereiniteit over Congo verkreeg. Het gaat om een veeleer bescheiden beeld uit 1873 op de Markt, naast de Sint-Lambertuskerk. Het beeld werd door de jaren heen al meermaals beklad door activisten die het vereren van Leopold II wilden aanklagen, gezien de wandaden die onder zijn bewind plaatsvonden in Congo. 'Dat ging telkens over organisaties die landelijk actief waren, niet om lokale initiatieven', zegt districtsburgemeester Palinckx.

'We hebben samengezeten met het Afrikamuseum van Tervuren en daar kwam eerst de suggestie om een project op te starten met Ekerse scholen, maar die zijn niet op dat voorstel ingegaan. Omdat we toch vonden dat we als bestuur de verantwoordelijkheid hebben om duiding te geven bij de figuur van Leopold II, hebben we nu een infobordje geplaatst. Daarop staat wie Leopold II was, want dat weten veel passanten zelfs niet, en waarom er controverse over bestaat.'