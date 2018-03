Bijna 7 op de 10 architecten denken (soms) aan stoppen

Bijna zeven op de tien Vlaamse architecten hebben twijfels bij hun toekomst in het vak. Iets meer dan de helft (53 procent) denkt soms aan een carrièreswitch, vijftien procent denkt vaak aan stoppen. Dat blijkt uit een studie naar de sociaaleconomische positie van architecten en designers, waarvan de resultaten zondag bekendgemaakt zijn.

Architecten werken gemiddeld ongeveer 50 uur per week, 95 procent is als zelfstandige actief. Gemiddeld verdienen ze 29.807 euro netto per jaar, maar architecten geven aan dat deze verloning niet in verhouding staat tot de vereiste competenties, verantwoordelijkheden en de werkuren die ze presteren.

Creatieve aspect komt te weinig aan bod

Slechts 27 procent van de architecten is tevreden over de ontvangen vergoeding voor geleverde prestaties, terwijl 65 procent aangeeft dat de financiële onzekerheid groot is. Negentig procent vindt dat er een wettelijk minimum moet komen voor het wettelijk ereloon van architecten. Ook al geven veel architecten aan dat ze een passie hebben voor hun vak, toch vinden ze dat het creatieve aspect in de praktijk te weinig aan bod komt.

Terwijl bijna zeven op de tien architecten (soms) een carrièreswitch overwegen, zijn designers minder geneigd hun job stop te zetten. 43 procent denkt daar soms aan, negen procent vaak. Designers zijn ook beduidend gelukkiger dan architecten. Ze zijn meer tevreden over de vergoeding voor hun prestaties (45 procent), meer tevreden over het creactieve aspect van hun job (85 procent) en ze ervaren meer professionele en persoonlijke steun binnen hun professionele netwerk.

De studie naar architecten en designers werd uitgevoerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid, in samenwerking met de onderzoeksgroep CuDOS van de Universiteit Gent en de Orde van Architecten - Vlaamse Raad. Via een online bevraging werden de gegevens verzameld van 1.840 architecten (25 procent van het totale aantal in Vlaanderen) en 578 designers.