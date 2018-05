Bijna 4.500 pakjes met valse geneesmiddelen onderschept

'In veel gevallen gaat het om kleine hoeveelheden aan illegale geneesmiddelen die via het internet door particulieren zijn besteld voor persoonlijk gebruik. Toch zijn er ook enkele verontrustende dossiers waarbij de inbeslagname van een pakje geleid heeft tot het openen van administratieve of gerechtelijke onderzoeken', stelt De Block.

Het FAGG sloot in 2017 ook 547 administratieve of gerechtelijke onderzoeken af met betrekking tot farmaceutische criminaliteit. De Block benadrukt dat "geen enkel vals medicijn tot op vandaag is aangetroffen bij de openbare apotheken in België".