Bij slechte score SP.A in de steden stopt John Crombez als voorzitter

Als de SP.A bij de gemeenteraadsverkiezingen slecht scoort in de steden, stopt John Crombez als partijvoorzitter. Dat zegt hij in een weekendinterview met De Morgen, waarover de website van de krant vrijdag bericht.

'Als het echt niet goed is, zal ik mijn conclusies wel trekken', belooft Crombez. 'Wees gerust, ik zal me niet vastklampen aan mijn stoel.' Hij wil wel geen concrete cijfers verbinden aan die belofte. 'Je kunt daar geen percentages op plakken', meent hij.

De SP.A levert burgemeesters in meerdere steden - Gent, Brugge, Leuven, Oostende, Vilvoorde en Lommel -, maar is lang niet zeker dat ze die gaat kunnen behouden. Meerdere steden, zoals Gent en Lommel, kwamen negatief in het nieuws. In Gent stapte Tom Balthazar, de gedoodverfde opvolger van burgemeester Daniel Termont, op in de Publifin-zaak. De Lommelse burgemeester Peter Vanvelthoven moest deze zomer schepen Anick Berghmans op non-actief zetten nadat ze was opgepakt in de zaak rond de plofkraken. In Hasselt moest Hilde Claes de burgemeestersjerp in september 2016 afgeven.

'De ambitie is dat we kunnen blijven zorgen voor de steden waar we nu besturen', maakt Crombez zich sterk. 'En liefst nog een paar meer. Als dat niet lukt hebben we een probleem.'