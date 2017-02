Big Brother in België: 'Dit is niet minder dan een revolutie'

'Dit is niet minder dan een revolutie', zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) over het netwerk van 1.000 ANPR-camera's dat dit en volgend jaar geïnstalleerd zal worden. Zodra een nummerplaat wordt gevolgd, geven de camera's in real time aan waar de auto passeert. Wat handig is bij verkeersovertredingen maar vooral moet dienen in de strijd tegen terreur en georganiseerde misdaad.

Deze camera's fotograferen niet enkel de nummerplaat maar ook de auto met inzittenden. En in het bestek dat de federale politie opmaakte, worden de producenten gepolst of de camera's al met gezichtsherkenning beschikbaar zijn.

Het kabinet-Jambon werkt aan nieuwe wetgeving waarbij politiebeelden een jaar bewaard zouden kunnen worden, in plaats van maximaal een maand.

Geluidsdetectie

Er zitten nog andere mogelijkheden aan te komen om te bespieden. Zo kunnen in de centraal gestuurde LED-verlichtingssystemen in steden als Antwerpen en Sint-Truiden ook bewakingscamera's verwerkt worden. Die camera's zijn er nog niet maar ze kunnen geïntegreerd worden.

In Antwerpen overweegt men, naar Nederlands voorbeeld, om ook met geluidsdetectie te gaan experimenteren. Wietplantages zijn bijvoorbeeld met geluidsanalyse op te sporen.