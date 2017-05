Biënnale in Venetië: Knacks eigenzinnige parcours in 10 etappes

Naast de getijden en horden toeristen overspoelt ook 's werelds oudste en grootste kunstmanifestatie dit jaar weer Venetië. Fier als een gondel trekt de 57e editie van de Biennale Arte een artistiek spoor door de dogestad. En het gaat, ondanks de crisissen in de wereld, duidelijk vooruit met de kunst. De nationale paviljoenen schieten als paddenstoelen uit de lagunegrond, en dan is er nog de hoofdtentoonstelling in de Giardini en Arsenale als prestigieus sluitstuk. Onder de vrolijke vlag 'Viva Arte Viva' ('leve de levende kunst') maakt curator Christine Macel er een aangename happening van.

