'Bieden de intercommunales de beste dienstverlening tegen de laagste prijs?'

Intercommunales worden weleens omschreven als 'opvanghuizen voor uit de boot gevallen politici'. Maar de politici die er in het bestuur zitten, krijgen een heel aardige vergoeding. Ze hebben veel macht en niemand legt hen iets in de weg: wat wil je nog meer? Het gevolg was dat de intercommunales jarenlang ongehinderd ondoorzichtige structuren konden opzetten om aan elke democratische controle te ontsnappen. En alle gevestigde partijen knepen een oogje dicht, want ze pikten allemaal hun graantje mee. Nu werpen de schandalen rond de intercommunales Publifin en Publipart een smet op de hele politiek.

...