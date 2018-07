Bianca Debaets (CD&V): 'Federale regering te langzaam met antiracismeplan'

Volgens Bianca Debaets is haar plan onder meer hard nodig op de arbeids- en vastgoedmarkt. 'Helaas zien we dat mensen vaak op muren botsen, bijvoorbeeld omdat ze een andere huidskleur hebben, of een niet-westerse naam', zegt de politica. Ze verwijst naar een collega die geen appartement kon vinden omdat hij een niet-Belgische naam heeft. 'Dat kan niet.'

Debaets zegt blij te zijn dat haar federale collega Zuhal Demir (N-VA) een voorstander is van praktijktests om discriminatie op de arbeidsmarkt bloot te leggen. Maar ze heeft kritiek op Demirs voorstel om een antiracismeplan te verpakken in een breder 'samenlevingsplan', dat ook gaat over de plaats van religie in de samenleving.

'Ik vrees dat racisme en discriminatie zullen verdrinken in het groter geheel', zegt Debaets tegen De Zondag. 'Ik zie al langer een mechanisme aan de kant van N-VA: het minimaliseren van racisme en discriminatie. Ik betreur dat. Net die uitsluitingsmechanismen zorgen voor moeilijkheden in een samenleving. Ik hoor bijvoorbeeld zeggen dat er geen enkele Aziaat is die klaagt over racisme. Is dat zo? En de nieuwe Miss België dan, van Filipijnse roots? Zij is uitgescholden op sociale media.'