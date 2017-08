Bezettingsgraad van Brusselse hotels weer op peil van voor de aanslagen

De hotels in Brussel hebben een bezettingsgraad van 71 procent kunnen optekenen in de maand juli. Dat heeft Rodolphe Van Weyenbergh, secretaris-generaal van de Brussels Hotels Association (BHA), maandag gezegd. Na de problemen als gevolg van de terreuraanslagen, zitten de hotels in de hoofdstad weer op het niveau van 2015.