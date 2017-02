Beweging.net-voorzitter Develtere stapt op en wordt adviseur Europese Commissie

Patrick Develtere stopt als algemeen voorzitter van beweging.net, de koepelorganisatie van de christelijke arbeidersbeweging. Hij gaat aan de slag als adviseur bij het Europees Centrum voor politieke Strategie, een denktank van de Europese Commissie.

Develtere was zeven jaar algemeen voorzitter van de koepelorganisatie. Tijdens zijn voorzitterschap kreeg hij te maken met de Arco-affaire en veranderde hij in 2014 de naam van ACW (Algemeen Christelijk Werknemersverbond) naar beweging.net. 'Het was geen gemakkelijke beslissing om in te gaan op dit aanbod', zegt Develtere in een persbericht. 'Maar tegelijk is deze job een uitdaging die aansluit bij de grote maatschappelijke bekommernissen die we ook als Beweging proberen aan te pakken.'

Develtere komt terecht bij een interne denktank van de Europese Commissie, die rechtstreeks rapporteert aan commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Vanaf 1 juli wordt hij er adviseur voor Europese Sociale Zaken en Internationale Samenwerking. Bij de denktank is al een landgenoot aan de slag: Saïd El Khadraoui, ex-europarlementslid voor sp.a, is er adviseur Duurzame Ontwikkeling.

Het dagelijks bestuur van beweging.net zal aan de raad van bestuur een procedure voorstellen voor de opvolging, luidt het. 'Ik ben ervan overtuigd dat ik beweging.net in handen kan laten van een team competente collega's en vrijwilligers waarmee ik me de volgende maanden zal blijven inzetten voor de verschillende projecten die we hebben opgestart', aldus Develtere.