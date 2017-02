Betrokkenen reageren op Publipart: 'Wisten niet dat er in omstreden bedrijven werd geïnvesteerd'

Balthazar en Peeters communiceren voor het eerst over hun rol in het 'Vlaamse publi-schandaal'. Deze ochtend berichtte Het Laatste Nieuws dat de semi-publieke holding Publipart twee miljoen euro verloor aan de val van Optima en dat de intercommunale werd gebruikt om te investeren in omstreden bedrijven zoals het Duitse Rheinmetall, producent van chemische wapens.

Maar beide politic hadden naar eigen zeggen geen weet van dergelijke investeringen. "Op geen enkel moment hebben wij aanwijzingen gehad dat er belegd werd in betwiste activiteiten zoals wapenhandel", klinkt het in een gezamenlijke reactie.

"De beleggingen van NV Publipart gebeuren op voorstel van financieel specialisten", verduidelijken de twee schepenen. "Er werd belegd in gemengde beleggingsfondsen van erkende Belgische vermogensbeheerders."

Uitstap uit Publilec

"Wij ondersteunen een verdere hervorming van de intercommunales, met het beëindigen van vaste vergoedingen en de vermindering van het aantal bestuurders"

De twee schepenen brengen voorts in herinnering dat de Gentse gemeenteraad, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, bij het begin van de legislatuur besliste om onderhandelingen op te starten over het uitreden uit de bovenliggende structuur Publilec.

"Het gaat om een voor de stad Gent erg belangrijk dossier", zegt schepen Christophe Peeters (Open Vld). "In 2015 konden we na moeilijke onderhandelingen met andere aandeelhouders al 9,9 miljoen euro als ontvangst voor de stad Gent realiseren. De waarde van de resterende aandelen is geraamd op 43,4 miljoen euro. Tom en ik werken hard verder om ook dat bedrag terug te halen. Het staat als ontvangst ingeschreven in onze begroting, voor investeringen in scholen, wegen en parken", aldus schepen Peeters.

Tom Balthazar vult aan dat hij veel tijd stak in de uitstap uit Publilec (de structuur boven Publipart). "Hierbij hoort overleg met de andere aandeelhouders, onderhandelingen met andere bestuurders, vergaderingen met juristen en financieel raadgevers. Het werk was dus zeker niet beperkt tot de formele vergaderingen van de raden van bestuur."

In een drie pagina's tellende mededeling leggen Peeters en Balthazar voorts uit dat er "essentiële verschillen" zijn tussen de raden van bestuur van Publipart en de omstreden sectorcomités van Publifin (warvan Publipart een kleindochter is). Zo wijzen ze erop dat de raad van bestuur van Publipart een wettelijk verplicht orgaan is van een zelfstandige vennootschap met grote activa, terwijl de sectorcomités van Publifin niet noodzakelijke adviesorganen zijn. Ook merken ze op dat de vergoedingen betaald door Publipart ook gelden voor vergaderingen van (moeder) Publilec.

Ook benadrukken ze dat elke vergoeding zonder tegenprestatie "niet te verantwoorden is". "Wij ondersteunen dan ook een verdere hervorming van de intercommunales en ondergeschikte structuren, met het beëindigen van vaste vergoedingen en de vermindering van het aantal bestuurders", klinkt het.

Tom Balthazar zegt tot slot dat hij al enkele maanden zijn mandaten afbouwt, maar aangezien de uittreding uit Publilec nog niet rond is en pas in 2019 kan afgedwongen worden, hij die uittreding verder zal begeleiden.

Kritiek van andere partijen

Ondertussen hebben verschillende partijen reeds hun ongenoegen geuit over heel de affaire. PVDA, die geen verkozenen heeft in de gemeenteraad vraagt dat dat de betrokken politici de buitensporige vergoedingen - 19.000 euro per bestuurder - terugstorten. "Wij willen échte intercommunales van de 21e eeuw, die ten dienste staan van de bevolking en zorgen voor energie, water, en betaalbare huisvesting", klinkt het bij Tom De Meester van PVDA.

"Waar gaat het hier in godsnaam over ? De graaicultuur komt in de buurt en dat moet stoppen"

De Gentse oppositiepartijen N-VA, CD&V en Vlaams Belang kondigen op hun beurt interpellaties aan op Gentse gemeenteraad. "We eisen een volledige transparantie. De hele constructie is een paarse constructie en we vragen dat alle intercommunales en vergoedingen en mandatarissen van de stad die daarin zitten, tegen het licht te houden. Waar gaat het hier in godsnaam over ? De graaicultuur komt in de buurt en dat moet stoppen. We pleiten voor een propere politiek met propere handen.", aldus CD&V-fractieleider Veli Yüksel.

Siegfried Bracke (N-VA), fractieleider van de grootste oppositiepartij van de stad, merkt in een blogpost op dat een "Optima-bis-commissie" is aangewezen.

Vlaams Belang eist dan weer dat de stad zich uit de structuur terugtrekt. De partij wil "volledige klaarheid" over de constructie en zegt de meerderheid daarover ook te interpelleren. "Niet alleen wordt in deze constructie opnieuw de ons-kent-ons mentaliteit uit het Optimadossier bevestigt, deze zaak staat ook symbool voor de niet-transparante graaicultuur waarvan we dachten dat enkel de PS in Wallonië hiervoor symbool stond", zegt fractieleider Johan Deckmyn.

Er komt ook kritiek uit eigen rangen. De Gentse coalitiepartner Groen eist volledige openheid in het Publipart dossier. "Het kan niet dat belastinggeld werd ingezet voor dubieuze investeringen", zegt schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Elke Decruynaere. "Hier moeten we van af." Zij wil dat er een debat komt over de rol van politici in intercommunales.

Dat het anders kan, toont het Eandis-dossier, merkt Decruynaere op. "Daar is de bal uiteindelijk aan het rollen gegaan door de kritische houding van Gentse vertegenwoordigers. Uiteindelijk is de verkoop aan een dubieus Chinees staatsbedrijf zo tegengehouden."