Betogers in Leuven vragen aandacht voor gezondheidsproblemen bij armen

Vooraan in de manifestatie werd een grote spandoek meegedragen met de tekst 'Waar de mensen gedoemd zijn om in armoede te leven, worden de mensenrechten geschonden, we zijn verplicht om ons te verenigingen om onze rechten te laten eerbiedigen". Andere betogers droegen spandoeken mee met teksten zoals 'armoede knelt'. Er werden ook slogans geroepen zoals 'een kliniek, geen fabriek, investeren in mensen is luisteren naar hun wensen'.

De manifestatie was een initiatief van het Leuvense Collectief tegen Armoede, dat heel wat organisaties en buurtwerken overkoepelt. De organisatoren vestigden dit jaar de aandacht op gezondheidsproblemen waar armen mee kampen. Mensen in armoede zijn vaker dan gemiddeld ziek, onder meer omdat ze om financiële redenen een bezoek aan de dokter of tandarts vaker uitstellen. Volgens het Leuvens Collectief tegen Armoede steeg het aantal inwoners dat gezondheidsuitgaven niet op tijd kan betalen de laatste jaren zelfs tot 5,2 procent.