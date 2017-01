'Bestuurders en niet de pers voeden antipolitiek en extremisme'

In een western van Sergio Leone steekt een man een lont aan met zijn cigarillo. En het kronkelend vuur doet het ene kruitvat na het andere ontploffen. De vaten zijn soms opgestapeld, maar altijd verbonden door een zwart spoor. Het eerste vat ontploft achter een gebouw, dan in de hoofdstraat voor de saloon en de barbier, vervolgens voor het kantoor van de sheriff en uiteindelijk voor dat van de burgemeester van de stad. Er zijn schoten, schuren die instorten, overal rook, mannen die van de daken vallen, anderen die vluchten. En op het einde worden degenen die gewetenloos over het stadje heersen, onschadelijk gemaakt. Iemand begint opnieuw te bouwen op het puin. En normaal gezien denken we dat morgen beter wordt dan vandaag.

...