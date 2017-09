Bestellingen voor jodiumtabletten in regio Aken door kerncentrale Tihange verdubbeld

Begin deze week liet uitbater Engie Electrabel weten dat een reactor in de Belgische kerncentrale van Tihange langer stilligt dan oorspronkelijk gepland. Tihange ligt op zo'n 70 kilometer van Aken.

Tihange 1 werd medio september stilgelegd voor een onvoorzien onderhoud. De kernreactor zou vorige maandag in principe heropgestart worden, maar Engie Electrabel liet weten dat de reactor nog tot eind november stilligt. Bewoners uit de regio Aken kunnen sinds 1 september gratis jodiumtabletten krijgen, om ingeval van een nucleair ongeval beter beschermd te zijn tegen schildklierkanker.

In de deelstaat Noordhein-Westfalen en vooral in het grensgebied met België is de kerncentrale van Tihange al langer omstreden. Belgische wetenschappers ontdekten in Tihange 2 een veelvoud aan scheurtjes. Der Spiegel schreef vrijdag nog op zijn website dat al bij de bouw, in de jaren 70, scheurtjes werden ontdekt.

