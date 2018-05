Besmettelijke ziektes pieken in gevangenis

Kamerlid Kattrin Jadin (MR) trekt aan de alarmbel. 'In verschillende gevangenissen is een toename vast te stellen van het aantal zieken onder de gedetineerden, net als bij het gevangenispersoneel', zegt ze. 'Het aantal gevallen van tuberculose, hepatitis B en C, hiv en schurft is toegenomen.'

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bevestigt dat er bij de gedetineerden een toename is van bepaalde ziektes, maar wijt dat aan de gezondheidsproblemen in de herkomstregio's van de gedetineerden. 'Zoals de verhoogde aanwezigheid van tuberculose in bepaalde regio's van Oost-Europa en de toename van hiv-besmettingen in bepaalde delen van Afrika.'

Volgens ACV spelen besparingen in de gevangenissen een rol. 'Er wordt niet alleen bespaard op het personeel, ook op middelen. Bijvoorbeeld op handschoenen om cellen of gedetineerden te fouilleren', zegt vakbondsman Frank Conings. 'Zo moesten ze recent nog in de hulpgevangenis van Leuven meer dan een jaar wachten op fouillehandschoenen.'