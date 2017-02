Bert Anciaux: 'Voer in Vlaanderen even strenge geluidsnormen in als in Brussel'

Bert Anciaux, voormalig minister van Mobiliteit, oppert in De Zevende Dag dat Vlaanderen misschien even strenge geluidsnormen moet invoeren als Brussel. "De geluidsnormen dateren uit 1999, de vliegtuigen zijn sindsdien steeds stiller geworden (...) Misschien moeten wij als politici ook eens oor hebben voor het feit dat lawaaierige vluchten niet meer op hun plaats zijn? De eisen die we stellen aan andere vormen van mobiliteit hebben we nooit aan de luchtvaart gesteld."

Bert Wollants wijst erop dat een vliegtuig gemiddeld 25 tot 30 jaar in dienst is. "Ga je de luchtvaartmaatschappijen naar ergens anders sturen of heb je een overgangstermijn nodig, die redelijk is, zodat ze zich kunnen aanpassen?", vraagt hij. Eric Van Rompuy stelt het nog krachtiger: "Als je de normen van Brussel op Vlaanderen toepast, kan je de luchthaven sluiten."

Volgens de CD&V'er zijn er evenwel mogelijkheden om tot een akkoord te komen. "Het spreidingsplan van Etienne Schouppe is in 2002 door alle partijen goedgekeurd. Toenmalig staatssecretaris Melchior Wathelet heeft een fout gemaakt door dat te hertekenen en vliegtuigen te sturen boven een aantal gemeenten die vroeger geen last hadden. Dat is uitgespeeld in de verkiezingen."

Is men niet bezig de zaken zodanig op te blazen om kabaal te kunnen maken? Etienne Schouppe

Als er opnieuw van de basis uit 2002 wordt vertrokken is volgens Van Rompuy een compromis mogelijk. Voor Wollants moet de lagekost daarbij zeker in Brussel blijven. Van Anciaux mogen de vroege Ryanair-vluchten verdwijnen van de nationale luchthaven.

Etienne Schoupppe roept tot slot op tot redelijkheid. "De pistes boven Brussel hebben vandaag 15 procent van de opstijgende en landende vluchten. Is men niet bezig de zaken zodanig op te blazen om kabaal te kunnen maken?". Schouppe vraagt zich af waarom de mensen op de as Brussel-Leuven, die 80 procent van de landingen en 12 procent van de opstijgende toestellen opvangt, niet in dezelfde mate klagen als de Brusselse politici.