Bert Anciaux doet niet mee met gemeenteraadsverkiezingen

'Ik heb er uiteindelijk zelf voor gekozen om niet op de lijst te staan, maar wel omdat ik op z'n zachtst gezegd niet het gevoel had dat ik geheel welkom was', zegt Anciaux aan Bruzz.

'Ik was heel graag lokaal opgekomen. Omdat dat het mooiste mandaat is dat ik ken en ik daarmee graag mijn politieke loopbaan had afgesloten. Brussel-Stad heeft zulke bijzondere noden en je kan er zo dicht bij de mensen staan. Ik had stevige accenten willen leggen op het sociaal beleid, en het Nederlandstalig beleid. Dat dat nu wegvalt, is een beslissing die ik met pijn in het hart heb moeten nemen', legt Anciaux uit.

Dat hij niet deelneemt, is een gevolg van de plaats die hem op de stadslijst van Ans Persoons werd aangeboden. 'Ik ging ervan uit dat ik op de tweede plaats zou staan om de lijst zo sterk mogelijk te maken. Ans heeft er van in het begin op aangedrongen dat ik op de lijstduwersplaats zou staan, maar dat is een heel ander verhaal. Als lijst­duwer speel je een meer ondersteunende rol en geef je het signaal aan de kiezer dat je er niet helemaal voor gaat'.

De senator heeft het er ook moeilijk mee dat de burgerlijst de naam SP.A laat vallen. Hij vindt het ook jammer dat er een breuk kwam met burgemeester Philippe Close (PS), in wie hij veel meer vertrouwen heeft dan in zijn voorganger Yvan Mayeur.

Wie volgend jaar lijsttrekker zal zijn bij de regionale verkiezingen, staat nog niet vast.