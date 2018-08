Beroep van Servisch gezin in Steenokkerzeel afgewezen, familie wordt gerepatrieerd

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft zopas een uitspraak gedaan in het dossier. De Raad volgt de Dienst Vreemdelingenzaken en heeft de vraag tot schorsing verworpen, dat meldde Theo Francken aan persagentschap Belga.

Het gezin was het eerste in de nieuwe woonunits van het gesloten centrum. De ouders en hun vier kinderen zijn uitgeprocedeerd en verblijven sinds 2013 illegaal in ons land. Twee keer werden ze in een open gezinswoning ondergebracht in afwachting van hun repatriëring, maar telkens namen ze de benen. Amnesty International sprak toen het gezin vorige week naar het centrum gebracht werd van een verontrustende stap achteruit.