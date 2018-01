Bernard Wesphael komt op bij gemeenteraadsverkiezingen

Bernard Wesphael, de Waalse politicus die in het najaar van 2016 vrijgesproken werd van doodslag op zijn vrouw, komt op bij de gemeenteraadsverkiezingen in zijn gemeente Awans (Luik). Zijn politieke beweging MDC (Mouvement pour la Démocratie et la Citoyenneté) vormt een alliantie met de lokale afdeling van Ecolo, de partij die Wesphael mee stichtte, maar jaren terug al heeft verlaten.

De regionale secretaris van Ecolo merkt op dat het kartel een initiatief is van individuele Ecolo-leden, die niet gesteund worden door de partij.