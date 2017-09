Bernard Wesphael komt met politieke beweging

De beweging luistert naar de naam 'Mouvement pour la démocratie et la citoyenneté' (MDC). Wesphael wil daarin spelers en gezagsdragers uit de samenleving verzamelen over de traditionele politieke grenzen heen, maar ook een brugfunctie vervullen tussen de verschillende reflexiegroepen die vandaag al in Wallonië en Brussel bestaan.

De gewezen Ecolo-politicus schreef al een basismanifest. Dat pleit voor een volledige decumul van mandaten, een beperking in de tijd van het aantal mandaten als Kamerlid of burgemeester van een grote stad, maar ook de aanduiding van 15 procent van de Waalse parlementsleden via lottrekking.

Wesphael keert dus terug op de politieke scene, zowat een jaar nadat hij door het hof van assisen in Bergen werd vrijgesproken van doodslag op zijn vrouw Véronique Pirotton.